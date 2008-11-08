Ющенко готує велику нараду щодо кризи

Наступного тижня Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорить з представниками іноземних банків питання підтримки ліквідності їхніх українських філій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу повідомила прес-секретар В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА.

Вона повідомила, що наступного тижня В.ЮЩЕНКО планує провести низку зустрічей з представниками металургійної промисловості, банківської сфери, інвестиційних груп.

За словами прес-секретаря, з представниками іноземних банків Президент має намір обговорити питання підтримки ліквідності їхніх філій.

Також прес-секретар зазначила, що весь комплекс заходів для мінімізації впливу кризи на соціально-економічну ситуацію в країні Президент планує підняти на загальноукраїнській нараді, яка відбудеться о 13.00 12 листопада у Києві.

Вона додала, що на нараду запрошені керівництво Верховної Ради, уряду та інші високопосадовці.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, Президент очікує від цього заходу напрацювання дієвих механізмів щодо нейтралізації кризи в ключових для держави галузях національної економіки: металургії, хімічній та машинобудівній.