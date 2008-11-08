Сьогодні відкриється реконструйований ТЦ "Дарниця"

У Києві 8 листопада на Ленінградській площі відкриється торговельно-офісний комплекс - реконструйований універмаг «Дарниця».

Про це УНІАН повідомили в компанії KDD GROUP, яка управлятиме об`єктом.

Як зазначається в повідомленні, в реконструкцію універмагу інвестовано більше 100 млн. гривень.

Інвестором проекту виступив будівельний підрозділ «Пузатої Хати», який спеціалізується на невеликих регіональних торгових проектах і має досвід подібної реконструкції на прикладі “Подільського універмагу”.

Комплекс поділено на дві зони: торгова і офісна. Торговельна зона займає 6 тис. кв. м і представлена трьома сегментами: бутік–галерея, продуктовий супермаркет «Велика Кишеня» і ресторан української кухні «Пузата Хата». Офісні площі становлять 2,2 тис. кв. м і займають п`ятий і шостий поверхи комплексу. Відкриття офісної частини проекту заплановане на січень 2009 року.

У ТЦ «Дарниця» представлені торгові марки «Інтертоп», OGGI, VD one, Accessorize, Naf Naf, Camaieu, Lee Couper, Andre, Minelli, Milavitsa тощо.