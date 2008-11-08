"Ми можемо сміливо вступати в змагання з будь-якими артилеристами..."

Найближчим часом до Збройних сил України надійдуть декілька нових зразків ракетно-артилерійського озброєння вітчизняного виробництва.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони, про це заявив командувач Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій КОЛЄННІКОВ сьогодні у Тернополі на зборі керівного складу цього роду військ.

“В Україні є кваліфікований науковий потенціал, конструкторські установи і виробничі потужності для того, щоби виробляти сучасне вітчизняне озброєння, яке відповідає вимогам сьогодення”, - наголосив А.КОЛЄННІКОВ

Він також повідомив, що зараз проводиться низка дослідно-конструкторських робіт, які мають своїм спрямуванням як розробку принципово нового озброєння і техніки, у тому числі багатофункціонального ракетного комплексу, так і удосконалення існуючих зразків озброєння.

“У цьому році на рівень державних випробовувань виходять п’ять зразків озброєння, а це вже практично готовий взірець. Я упевнений, що за результатами державних випробувань вони, можливо з невеличкими поправками, будуть найближчим часом прийняті на озброєння ракетних військ і артилерії”, - зазначив він.

Крім того, А.КОЛЄННІКОВ висловив задоволення рівнем підготовки українських артилеристів. “Ми можемо сміливо вступати в професійні змагання з будь-якими артилеристами провідних країн світу. А по рівню навченості особового складу ракетних військ і артилерії України ми можемо говорити про досягнення стандартів НАТО”, – сказав А.КОЛЄННІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, Державною програмою розвитку озброєнь і військової техніки ЗСУ передбачено до 2015 року здійснити розробку багатофункціонального ракетного комплексу.