Біля терміналу "Південний" потрібні виносний причал і НПЗ

Україна і Казахстан вивчать перспективи реалізації проектів будівництва виносного причалу в районі морського нафтового терміналу «Південний» і нафтопереробного заводу в районі м. Южне (Одеська область).

Як повідомив УНІАН прес-секретар міністра палива і енергетики Фент ДІ, відповідна домовленість досягнута в рамках засідання міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва, що проходило в Астані 6 листопада.

За його словами, сторони, зокрема, доручили Мінпаливенерго України, Міненерго і мінеральних ресурсів Казахстану, а також НАК «Нафтогаз України» і «Казмунайгаз» створити робочу групу для вивчення можливості реалізації даних проектів.

Крім того, міждержавна комісія доручила «Укртранснафті» надати казахстанській стороні пропозиції щодо використання диференційованих тарифів для транзиту казахстанської нафти територією України у напрямі чорноморських портів для визначення Казахстаном доцільності транспортування нафти в цьому напрямі.

Також комісія доручила Мінпаливенерго і Міненерго і минресурсов Кахастана, а також НАК «Нафтогаз України» і «Казмунайгаз» розглянути можливість створення спільної робочої групи для визначення перспектив реалізації енергетичних інвестиційних проектів в Україні, Казахстані, а також на території Європи.

Зокрема, в рамках робочої групи планується обговорити питання будівництва парогазових електростанцій, спільної розвідки, видобутку вуглеводнів і будівництва нафтопроводів.