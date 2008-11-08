Оренда офісів у Києві пристосовується до нових умов

У Києві вартість оренди професійних офісних приміщень в січні-жовтні ц.р. зросла в середньому на 15%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив управляючий партнер міжнародної компанії CB Richard Ellis Радомир ЦУРКАН.

При цьому, в серпні-вересні зростання орендних ставок на офісні приміщення в столиці припинилося.

«У жовтні ніяких явних змін у вартості оренди офісних приміщень також не спостерігалося. Принаймні, це ніким не було заявлено офіційно. Базові ставки залишилися на колишньому рівні. Таким чином, зростання становило 0%», - сказав експерт.

Р.ЦУРКАН зазначив, що на ринку спостерігаються деякі нові тенденції. Зокрема, багато орендарів зайняли вичікувальну позицію, що призводить до сильного пресингу на орендодавців. Паралельно почала активно з`являтися пропозиція здачі офісних приміщень в суборенду, що чинить тиск на прямі ставки оренди, оскільки суборенда пропонується за тією ж ціною, але часто виключає капітальні витрати з боку орендарів. На ринку вже є приклади втрати орендарів на користь таких приміщень.

За спостереженнями експерта, орендодавці стали більше йти на поступки і в процесі переговорів з потенційними орендарями зменшувати орендні ставки, іноді істотно.

За даними компанії, на сьогодні вартість оренди офісних приміщень класу «А» в столиці становить 65-90 дол./кв.м на місяць, класу «В» - 40-75 дол./кв.м на місяць, класу «С» - 30-50 дол./кв.м на місяць.

Довідка УНІАН. CB Richard Ellis - міжнародна консалтингова компанія на ринку комерційної нерухомості. Оборот компанії в 2007 році становив більш як 6 млрд. дол. Компанія має більше 300 офісів у всьому світі і штат співробітників понад 29 тис. чоловік. В управлінні компанії більш як 160 млн. кв.м нерухомості різного профілю у всьому світі.

Український офіс CB Richard Ellis було відкрито в січні 2008 року в Києві, його очолили партнери Сергій СЕРГІЄНКО і Радомир ЦУРКАН.