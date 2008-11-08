Завершується підготовка до 300-річчя оборони Батурина

У Чернігівській області в листопаді відбудуться заходи, присвячені 300-й річниця оборони гетьманської столиці міста Батурина.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Чернігівської облдержадміністрації.

Водночас в області відзначать 300-річчя військово-політичного виступу гетьмана Івана Мазепи і вшанують пам`ять захисників гетьманської столиці Батурина.

Як повідомив заступник голови облдержадміністрації Владимир ПРИХОДЬКО, в урочистостях візьмуть участь майже 500 козаків з усіх регіонів України, Національний заслужений академічний ансамбль танцю України ім. П.Вірського.

Заходи планується провести в два етапи. Під час першого буде освячена церква Воскресіння Господнього і перезахоронення загиблих під час оборони Батурина, в рамках другого етапу відбудеться офіційне відкриття Цитаделі-фортеці – резиденції гетьмана І.Мазепи за участю численних гостей.

Нині в Батурині завершується підготовка, яку контролю голова ОДА, вирішуються питання впорядкування та святкового оформлення містечка.

Довідка УНІАН. Взяття Батурина відбулося 2 листопада 1708 під час російсько-шведської війни (1700-1721), під час якого війська Петра I захопили і зруйнували столицю гетьмана І.Мазепи — місто Батурин.