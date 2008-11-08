Митниця передала церкві раритетну книгу Св. Іоанна Кронштадського

Працівники Чернігівської митниці передали настоятелеві Свято-Троїцького кафедрального собору Чернігова раритетне видання - книгу Святого Іоанна Кронштадського "Моє життя у Христі", видану 1893 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Чернігівської митниці.

Згідно з рішенням Міжвідомчої ради з питань вивозу, ввезення і повернення культурних цінностей, також працівники митниці безкоштовно передадуть до Державного музею книги і книгодрукування України видання Євгенія Поселяніна "Російська церква і російські подвижники XVIII століття: з портретами і малюнками", репринтне видання 1905 року Свято-Троїцької Сергієвої Лаври.

Обидві старовинні книги, визнані експертами історико-культурними цінностями, були вилучені співробітниками Чернігівської митниці і прикордонниками в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Сіньковка" у громадянина Молдови при спробі їх незаконного переміщення через кордон.

Після розгляду справи суд виніс ухвалу про конфіскацію книг у дохід держави. Після цього Міжвідомча рада з питань вивозу, ввезення і повернення культурних цінностей ухвалила рішення про їх безкоштовну передачу митними органами України до музейних, бібліотечних, архівних фондів і релігійних організацій.

Передача історико-культурних цінностей до музейних і бібліотечних фондів цього року відбувається не вперше. Зокрема, в травні працівники митниці передали до Чернігівської обласної наукової бібліотеки ім. Короленка книги, видані наприкінці ХІХ – початку ХХ століття, і до Державного музею українського народно-декоративного мистецтва – 5 статуеток, які визнані рідкісними зразками фарфорової пластики ХХ століття і включені до Музейного фонду України.