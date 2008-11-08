Сомалійські пірати захопили данське судно

Сомалійські пірати захопили датське судно.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Ассошіейтед Пресс.

На борту суховантажного судна знаходяться 13 моряків. Судно було захоплено 7 листопада під час проходження через Аденську затоку, йдеться в повідомленні Міжнародного морського бюро. Подробиць події немає. Відомо, що судно йшло під прапором Багамських островів.

В африканських водах цього року було скоєно 81 напад на торгові кораблі, 32 судна було захоплено піратами. За даними ООН, у 2008 році сомалійські пірати захопили близько 60 іноземних суден із метою отримання викупу. Їхній сукупний дохід цього року може сягти 30 млн. дол.

Досі в полоні у сомалійських піратів знаходиться захоплене більше місяця тому судно "Фаїна" з екіпажем із двох росіян, 17 українців і одного громадянина Латвії.