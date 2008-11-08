Погода на 9-13 листопада

В Україні завтра вночі буде мороз, вдень 3-8° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 9 листопада мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями у західних областях туман. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, в Криму окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, на сході до 13° морозу, в більшості західних областей від 1° морозу до 4° тепла; вдень 3-8° тепла, на півдні Одещини, Південному узбережжі Криму та Закарпатті вночі 6-10° тепла, вдень 8-13° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла.

10-11 листопада в Україні невелика хмарність. Без опадів. Вітер у західній половині - південно-західний, на решті території - північно-східний, 3-8 м/с, в Криму та Приазов’ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, на півдні Криму, Одещини та місцями на Закарпатті 3-8° тепла, вдень 4-9° тепла, в східних областях 0-3° тепла, у західних областях, а 11 листопада і в південній частині 10-15°; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

12-13 листопада без опадів, лише у західних областях невеликий дощ, вночі в Карпатах з мокрим снігом. Температура вночі 12 листопада 1-6° морозу, у південній частині, а 13 листопада в Україні, крім північного сходу, 0-5° тепла, вдень 4-10°; в Криму та південних областях 10-16°.

У Києві завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Вночі 2-4° морозу, вдень 5-7° тепла.

По області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла.

10-11 листопада на Київщині невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

12-13 листопада без опадів. Температура вночі 12 листопада 1-6° морозу, 13 листопада 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.