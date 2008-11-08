На матчі Карпати - Арсенал готувалася масштабна провокація

Співробітники Державтоінспекції Львівської області сьогодні вранці на під’їзді до Львова затримали автобус, в якому їхали 60 фанів футбольного клубу «Арсенал» (Київ).

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Львівського міського управління міліції Ігор ЦИКАЛО.

«Зупинивши для огляду автобус марки «Неоплан», співробітники ДАІ виявили у пасажирів автобуса цілий арсенал спецзасобів, які призначалися для створення масових заворушень, бійок та каліцтва. Пасажирами автобусу виявилися фанати «Арсеналу», яких було доставлено у Львівське міське управління міліції, де вони перебувають і зараз», - повідомив І.ЦИКАЛО.

За його словами, серед вилученого – більше сотні спортивних бинтів, понад 100 спеціальних робочих рукавиць, декілька газових балончиків різних марок і модифікацій, 4 пристрої для відстрілу газовими капсулами, кілька пар кікбоксерських рукавиць, кілька кастетів, а також спеціальні захисні боксерські капи на зуби.

Як зазначив керівник міліції Львова, правоохоронці проводять слідчі дії й беруть пояснення у затриманих фанів, серед яких 21 громадянин Росії, мешканці Київської, Волинської та Чернігівської областей. Міліція намагається з’ясувати, хто відрядив їх до Львова на сьогоднішній футбольний матч між місцевим футбольним клубом «Карпати» і ФК «Арсенал».

«Очевидно, що планувалася масова провокація під час футбольного матчу, щоб проілюструвати, що Львів є потенційно небезпечним і не підготовленим до проведення Євро-2012. Однак правоохоронці докладають всіх зусиль, щоб виявляти і не допускати ці замовні акції», - сказав І.ЦИКАЛО.