ОПЕК: Якщо ціни на нафту падатимуть, доведеться коротити видобуток

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) може знову скоротити видобуток нафти, якщо попереднє скорочення на 1,5 млн. барелів на день, схвалене в жовтні 2008 р., не дасть результатів і падіння цін на "чорне золото” триватиме. Таку заяву сьогодні зробив президент ОПЕК, міністр нафтової промисловості Алжиру Шакіб Хеліль, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press. За його словами, наприкінці місяця стане зрозуміло, чи всі члени картеля вжили заходів із скорочення видобутку.

Нагадаємо, 2 листопада ц.р. Ш.Хеліль заявив, що якщо члени ОПЕК хочуть, щоб ціни на нафту стабілізувалося на рівні 70-90 дол./бар., вони зобов`язані виконати рішення про скорочення нафтовидобутку і інформувати про це своїх споживачів. Голова ОПЕК додав, що ключовим чинником для скорочення об`єму нафтовидобутку є рішення Саудівської Аравії. "Все залежить від рішення Саудівської Аравії. Чи скоротить вона нафтовидобуток чи ні, у будь-якому разі це вплине на вартість нафти", - вказав він.

Раніше, 24 жовтня 2008 р., на позачерговому засіданні ОПЕК ухвалила скоротити видобуток нафти на 1,5 млн. барелів на добу. Рішення картеля про скорочення видобутку почало діяти з 1 листопада.