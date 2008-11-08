У Буковинському медуніверситеті назріла криза

Співробітники Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці) занепокоєні напруженою ситуацією, що склалася у навчальному закладі напередодні виборів ректора.

Як повідомив УНІАН професор кафедри педіатрії Юрій ЯЩЕНКО, на сьогодні відомо, що на посаду ректора претендують два кандидати з БДМУ – нинішній ректор Василь ПІШАК, який обіймає цю посаду протягом останніх 15 років, і перший проректор вишу Михайло КОЛОМОЄЦЬ.

За словами Ю.ЯЩЕНКА, прихильники діючого ректора використовують недемократичні засоби для просування свого кандидата.

“У колективі панує нездорова атмосфера, застосовуються погрози, шантаж, обіцянки посад та різних благ в обмін на “правильне” голосування”, – зазначила директор бібліотеки БДМУ Валентина ЦИМБАЛ.

У свою чергу, члени Вченої ради університету професори Семен БІЛЕЦЬКИЙ і Раїса КОСУБА зауважили, що всупереч трудовому законодавству і пропозиціям Вченої ради БДМУ ректор намагається звільнити з роботи першого проректора.

“М.КОЛОМОЄЦЬ, який віддав університетові багато років плідної праці, є знаним науковцем, шанованим педагогом і керівником, став „незручним”, небажаним для ректора через свою принциповість і порядність”, - сказала Р.КОСУБА.

Також, за словами доцента Олександра ПОЛІЩУКА і професора Ю.ЯЩЕНКА, зі складу Вченої ради ВНЗ, яка вирішує, зокрема, кадрові питання, було заздалегідь виведено 26 “ненадійних”, на думку ректора, осіб. “Це, зокрема, начальник Управління охорони здоров’я міської ради Валентина ТАРАСЮК, заступник начальника Головного управління охорони здоров’я ОДА Ростислав КАЛОШИН, завідувач відділу виробничої практики БДМУ доцент Володимир ГРЕБЕНЮК, чимало професорів, докторів наук”, – зазначив Ю.ЯЩЕНКО.

Крім того, С.БІЛЕЦЬКИЙ і Р.КОСУБА наголосили, що особливу тривогу у співробітників вишу викликає те, що за останні роки керівництва В.ПІШАКА університет суттєво знизив свої рейтингові позиції.

“Медичний університет втрачає авторитет і визнання серед лікарів-практиків, руйнується перспектива розвитку нещодавно створених спеціальностей, зокрема, стоматології”, - сказав С.БІЛЕЦЬКИЙ.

Викладачі БДМУ, зокрема, Наталя КУЗНЯК і Оксана ПЕНДЕРЕЦЬКА підкреслили, що студенти скаржаться на систематичні побори і необ’єктивне оцінювання. «Багато студентів, а також їхні батьки обурені тим, що чимало проблемних питань у вузі вирішуються лише через матеріальні «дотації», – сказала О.ПЕНДЕРЕЦЬКА.

Окрім того, за словами Ю.ЯЩЕНКА, конфронтація чинного ректора з органами місцевої влади призвела до різкого погіршення стосунків з лікувальними закладами. “А це означає поступову втрату навчальних приміщень і клінічних баз кафедр, а отже – погіршення якості підготовки фахівців”, – зазначив викладач.