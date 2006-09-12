Шлюбів і пологів стало більше, але населення України скорочується

Населення України в січні-липні 2006 року скоротилося на 0,7% до рівня січня-липня 2005 року до 46 мільйонів 835 тисяч 305 чоловік.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

При цьому кількість тих, що народилися в січні-липні 2006 року, збільшилася на 6,61% до рівня аналогічного періоду минулого року і склала 258 тисяч 549 чоловік. Рівень народжуваності за 7 місяців 2006 року склав 9,5 чол. на 1000 жителів (у січні-липні 2005 року цей показник становив 8,9 чол. на 1000 жителів).

Тим часом, також збільшилася кількість померлих дітей віком до одного року – на 3,06% до 2 тисяч 524 дітей. Рівень смертності дітей віком до одного року склав 10 чоловік на 1000 жителів проти 9,9 чол. на 1000 жителів у січні-липні 2005 року.

У Держкомстаті також відзначили скорочення кількості померлих – із 470 тисяч 594 чоловік у січні-липні 2005 року до 453 тисяч 679 чоловік – у січні-липні 2006 року.

Крім того, офіційна статистика відзначає збільшення кількості шлюбів на 1000 жителів – із 5,7 у січні-липні 2005 року до 6,1 – у січні-липні 2006 року. При цьому рівень кількості розлучень у період за 7 місяців 2006 року зберігається на рівні відповідного періоду минулого року – 3,7 розлучення на 1 000 жителів.