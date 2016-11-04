Справа харківських шкуродерів: автора відео вбивства кошеня не можуть відрахувати з інституту

Про це заявили в прес-службі Національного технічного університету "ХПІ", повідомляє NewsRoom.

Представники "ХПІ" посилаються на статтю 46 Закону України "Про освіту", згідно з якою відрахування дозволяється тільки після вступу в силу рішення суду. У той же час в НТУ "ХПІ" заявили, що глибоко стурбовані поведінкою студента і приймуть відповідні заходи.

"Додатково повідомляємо, що з Микитою Жихарєвим буде проведена виховна робота щодо недопущення повторення подібних фактів", - розповіли в університеті.

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Нагадаємо, 24 жовтня в соціальній мережі "Вконтакте" було опубліковано відео, на якому бультер'єр вбиває бездомного кошеняти. Маргарита Фурман, яка виклала запис, заявила, що нітрохи не шкодує про скоєне. Пізніше стало відомо, що автором запису є 21-річний студент "ХПІ" Микита Жихарєв.

Зазначимо, що після викликаного резонансу хлопець звернувся в поліцію з повідомленням про погрози. Тим не менш, це не допомогло - за інформацією джерел видання, 29 жовтня Микиту Жихарєва було побито невідомими, однак до правоохоронців він не звертався.