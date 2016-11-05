СБУ заборонила в'їзд в Україну близько 140 російським діячам культури

Про це повідомила нардеп від БПП Ольга Червакова, яка отримала ці дані від СБУ у відповідь на свій депутатський запит.

В СБУ зазначили, що 50 представників російської культури потрапили до цього списку з грудня минулого року.

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"За результатами перевірки було виявлено ряд осіб, діяльність або висловлювання яких суперечили інтересам забезпечення безпеки нашої держави, у зв'язку з чим було прийнято рішення про заборону їм в'їзду на територію України", - йдеться у відповіді СБУ.

При цьому імена російських артистів, яким заборонений в'їзд в Україну, не вказується.

За словами Червакової, активісти руху "Відсіч" стверджують, що направили в СБУ подібний запит ще рік тому, проте на їх звернення ніхто не відповів. Тож 12 жовтня нардеп відправила депутатське звернення голові СБУ Василю Грицаку.