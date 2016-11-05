У Москві адвокат Марк Фейгін провів одиночний пікет біля ФСБ в підтримку Сущенка

04:08, 05 листопада 2016
Суспільство
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Адвокат Марк Фейгін у п'ятницю провів одиночний пікет на підтримку українського журналіста Романа Сущенка біля будівлі ФСБ в Москві.

twitter.com/mark_feygin

Про акцію повідомляється на сторінці адвоката в Twitter .

"Тільки що Марк Фейгін став на підтримку Сущенка біля будівлі ФСБ на Луб'янці. Твіттер ведуть друзі", - йдеться в повідомленні.

На плакаті, який тримає Фейгін, написано "Звільніть українського журналіста Сущенка".

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Пізніше сам Фейгін повідомив, що акція закінчилася благополучно.

"Все обійшлося. Зі мною розмовляли поліцейські, оперативники ФСБ, співробітники ДПС. Шкода Бортніков (директор ФСБ - ред.) не вийшов", написав адвокат в twitter.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенко в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею».

Кримінальну справу порушили за статтею «шпигунство».

Лефортовський суд у Москві ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 листопада. Всі суди у справі Сущенко проходять у закритому режимі.

27 жовтня Мосміськсуд визнав арешт Сущенко законним.

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