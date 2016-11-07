МВС призупинило призначення головного поліцейського Черкащини після протестів

Як повідомляє прес-служба відомства, таке рішення було прийнято після того, як голова МВС Арсеній Аваков і голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе обговорили ситуацію, що склалась.

"Вирішено призупинити дію наказу про призначення на посаду начальника ГУНП в Черкаській області полковника поліції Валерія Лютого для проведення консультацій", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, "міністр внутрішніх справ і голова Нацполіції запрошують громадськість Черкащини для обміну думками з цього приводу, представлення позицій та висловлення аргументів, після чого і буде прийняте остаточне рішення про призначення керівництва ГУНП Черкаської області".

Окрім того у прес-службі підкреслили, що МВС і Нацполіція не будуть піддаватися тискові і керуватися емоціями при прийнятті кадрових рішень, але, водночас, "для них важлива співпраця із громадськістю і готовність прислухатися до аргументів".

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах кілька десятків активістів "штурмували" обласне управління Національної поліції, вимагаючи зустрічі з його новопризначеним керівником.

Активісти стверджували, що Лютий, будучи керівником поліції Кривого Рогу, нібито сприяв фальшуванню місцевих виборів. Також вони запевняють, що влітку полісмен показав вкрай низькі результати під час переатестації, тому має бути звільнений з органів, а не «відправлений» на Черкащину.

Довідка УНІАН. Валерій Лютий очолював УВС Кривого Рогу з вересня 2015 року