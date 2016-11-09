Сьогодні відзначають День української писемності та мови

09:51, 09 листопада 2016
Суспільство
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Цього року його відзначатимуть в 19-й раз, оскільки свято започаткував у 1997 році тодішній президент України Леонід Кучма.

флаг Украины / dn.npu.gov.ua

В Україні відзначають 19-й День української писемності та мови.

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Згідно з православним календарем це також день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця - послідовника творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія.

Крім того, за традицією, у цей день по радіо в прямому ефірі транслюють "Диктант національної єдності", який можуть написати всі бажаючі.

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