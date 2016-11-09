Сьогодні відзначають День української писемності та мови
09:51, 09 листопада 2016Суспільство
1647 0
Цього року його відзначатимуть в 19-й раз, оскільки свято започаткував у 1997 році тодішній президент України Леонід Кучма.
День української писемності та мови / dn.npu.gov.ua
В Україні відзначають 19-й День української писемності та мови.
Читайте такожКвоти на вітчизняну музику: хто з посадовців підтримав флеш-моб української пісні
Згідно з православним календарем це також день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця - послідовника творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія.
Крім того, за традицією, у цей день по радіо в прямому ефірі транслюють "Диктант національної єдності", який можуть написати всі бажаючі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter