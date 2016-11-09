Сьогодні відзначають День української писемності та мови

В Україні відзначають 19-й День української писемності та мови.

Читайте такожКвоти на вітчизняну музику: хто з посадовців підтримав флеш-моб української пісні

Згідно з православним календарем це також день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця - послідовника творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія.

Крім того, за традицією, у цей день по радіо в прямому ефірі транслюють "Диктант національної єдності", який можуть написати всі бажаючі.