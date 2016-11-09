У Києві оголосили конкурс для перевізників на обслуговування 39 автобусних маршрутів

Відповідне оголошення опубліковано у сьогоднішньому випуску муніципальної газети «Хрещатик» (№121 (4891)).

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі – 24 листопада 2016 року, до 15.00. Документи на конкурс приймає Комунальна служба перевезень КМДА.

Засідання конкурсного комітету відбудеться 12 грудня.

Розмір плати за участь у конкурсі становить 5,1 тис. грн за один об’єкт конкурсу.

Серед вимог до перевізників-претендентів, зокрема: наявність автобусів із двигунами, що відповідають рівню екобезпеки не нижче «Євро-2» для маршрутів звичайного та експресного режимів руху, та з двигунами «Євро-4» - для маршрутів маршрутного таксі. Пасажиромісткість автобусів для маршрутів звичайного та експресного режимів повинна становити не менш ніж 80 місць, має бути наявність не менш ніж 3 входів-виходів для пасажирів, а також не менш як 50% автобусів повинні мати низький рівень підлоги з автоматичними дверима. До транспорту, що працюватиме в режимі маршрутного таксі, вимоги щодо пасажиромісткості – не менш ніж 21 місце для сидіння; автобус повинен мати не менше 2 входів-виходів для пасажирів.

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Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, депутат Київради Сергій Майзель на своїй сторінці у Facebook написав, що конкурс має визначити тих перевізників, які справді будуть спроможні забезпечити жителів столиці якісним транспортним обслуговуванням.

«Акцентую, що кожен перевізник-претендент має обладнати автобуси GPS-системами. А також встановити автоматизовані системи безготівкової оплати проїзду та забезпечити водіїв форменим одягом», - додав він у своєму коментарі.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні заступник голови КМДА Ілля Сагайдак заявляв, що влада Києва планує незабаром провести конкурс на обслуговування загалом 112 маршрутів громадського транспорту, серед яких 3 – нові нічні маршрути.