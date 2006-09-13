Кабмін схвалив програму соціально-економічного розвитку України на 2007 рік
Зростання ВВП на рівні 6,5%, рівень інфляції - 7,5%, дефіцит Державного бюджету в 3%, обмінний курс долара у межах 5,01 грн./дол. ...
Кабінет Міністрів України схвалив проект програми соціально-економічного розвитку України на 2007 рік. Про це сьогодні повідомив журналістам міністр економіки Володимир .
Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, основними цілями програми визначені розвиток інноваційної моделі економіки шляхом створення умов для дії технопарків і функціонування венчурних фондів.
Проект програми передбачає також заходи, спрямовані на кардинальне збільшення притоку інвестицій, зокрема, через механізми розвитку вітчизняного фондового ринку.
Крім того, метою програми, за словами міністра економіки, є формування нової якості суспільних послуг, зокрема шляхом проведення адміністративної реформи, а також реформи центральних органів виконавчої влади.
Одним із пріоритетних завдань програми визначене формування позитивного сальдо зовнішньоторговельного балансу шляхом підтримки вітчизняних експортерів, а також розробки системи імпортозаміщення.
Крім того, зазначив міністр, програмою передбачено завершення в 2007 році розробки нормативної бази для підтримки малого і середнього бізнесу.
«Чим наша програма відрізняється від попередніх - це тим, що її пріоритети, цілі і критерії чітко взаємопов`язані», - сказав В.МАКУХА.
Він додав, що в розробку проекту програми було закладено раніше озвучені прогнозні макропоказники розвитку економіки України в 2007 році. А саме, зростання ВВП на рівні 6,5%, рівень інфляції - 7,5%, дефіцит Державного бюджету в 3%, а також обмінний курс долара у межах 5,01 грн./дол.