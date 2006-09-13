Кабмін схвалив програму соціально-економічного розвитку України на 2007 рік

Кабінет Міністрів України схвалив проект програми соціально-економічного розвитку України на 2007 рік. Про це сьогодні повідомив журналістам міністр економіки Володимир .

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, основними цілями програми визначені розвиток інноваційної моделі економіки шляхом створення умов для дії технопарків і функціонування венчурних фондів.

Проект програми передбачає також заходи, спрямовані на кардинальне збільшення притоку інвестицій, зокрема, через механізми розвитку вітчизняного фондового ринку.

Крім того, метою програми, за словами міністра економіки, є формування нової якості суспільних послуг, зокрема шляхом проведення адміністративної реформи, а також реформи центральних органів виконавчої влади.

Одним із пріоритетних завдань програми визначене формування позитивного сальдо зовнішньоторговельного балансу шляхом підтримки вітчизняних експортерів, а також розробки системи імпортозаміщення.

Крім того, зазначив міністр, програмою передбачено завершення в 2007 році розробки нормативної бази для підтримки малого і середнього бізнесу.

«Чим наша програма відрізняється від попередніх - це тим, що її пріоритети, цілі і критерії чітко взаємопов`язані», - сказав В.МАКУХА.

Він додав, що в розробку проекту програми було закладено раніше озвучені прогнозні макропоказники розвитку економіки України в 2007 році. А саме, зростання ВВП на рівні 6,5%, рівень інфляції - 7,5%, дефіцит Державного бюджету в 3%, а також обмінний курс долара у межах 5,01 грн./дол.