В Україні через отруєння фальсифікованим алкоголем померло вже 69 осіб

Як повідомили УНІАН в Держпродспоживслужбі, сьогодні зареєстровано новий летальний випадок в Ізюмському районі Харківської області.

Загальна кількість отруєнь фальсифікованим алкоголем по Харківській області досягла сотні випадків, померли 53 людей. За даними обласної судово-медичної експертизи, метиловий спирт виявлено у 50 померлих.

В Донецькій, Луганській, Житомирській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях нових випадків отруєнь сурогатами алкоголю не зареєстровано (отруїлося - 46 осіб, з них померли - 16).

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Станом на 10 листопада статистика по областях наступна: у Миколаївській області отруїлося 6 осіб, померло 6; Житомирській - отруїлося 3 особи, з них померла одна людина; Дніпропетровській - 8 осіб, померло 2; Донецькій - отруїлося 9 осіб, з них 5 померло; Луганській - отруїлося та померло 2 особи; Запорізькій - отруїлося 18 осіб.

Згідно з результатами судмедекспертизи у 56 померлих виявлено в крові метанол (Харківська область - 50, Миколаївська область - 5, Житомирська - 1).

Як повідомляв УНІАН, перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня. Згодом летальні випадки від отруєння зафіксували в інших регіонах України, зокрема, в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Житомирській та Дніпропетровській областях.