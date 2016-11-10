У Раді вимагають перевіряти зірок, які їдуть з концертами до України (відео)

Перший віце-спікер Ірина Геращенко вважає, що треба створити міжвідомчу групу, яка перевірятиме всіх, хто їде до нас з концертами, йдеться в сюжеті ТСН.

Директор палацу Україна Роман Недзельський каже, шо його афіша нині майже зразкова. 90% виконавців, що дають тут концерти – українці. Решта – європейські та світові зірки.

"Ми живий організм, ми реагуємо! Якщо суспільство збурюється, відповідно, ми пишемо листи в вищі інстанції, вищі інстанції реагують – і все! Впродовж цього року в нас вже було два концерти скасовано", - розповів він.

Недзельський має на увазі концерти Наталі Корольової та Віллі Токарєва. Нині під питанням ще три: Христини Орбакайте, Олександра Малініна та італійця Алессандро Сафіни: останнього за те, що їздив до Криму.

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Виступ Малініна має відбутися в березні. В Росії він не живе, Крим називає українським, а виступатиме з ансамблем Вірського. Афіша його концерту вже серед інших на фасаді палацу України. І вже є глядачі, обурені його майбутнім приїздом.

Недзельський вирішив перестрахуватися і написати листа з роз'ясненнями щодо виконавця до СБУ. Наразі чекає відповіді. Своєю чергою речниця СБУ Олена Гітлянська пояснює, що списків персон нон ґрата не існує, бо СБУ не веде статистики. Рішення стосовно кожного приймають окремо. Найчастіше карають за концерти в Криму.

"Якщо ми бачимо, що людина перетинала кордон України, зокрема, дуже багато російських акторів, співаків літають в Крим з Москви, що є порушенням кордону України, тому що Крим – це Україна. І таким артистам здебільшого одразу приймається рішення про заборону", - зазначила вона.

Перевіряти гастролерів мають і Мінкульт, і силовики, упевнена перший віце-спікер Ірина Геращенко. Пропозиції щодо створення міжгалузевої групи Геращенко вже надіслала у різні відомства. "В Росії є закон, який дає тобі кримінальну відповідальність за невизнання Криму російським. Очевидно, що і в Україні є закон, який вимагає відповідальності за те, що ти порушуєш територіальну цілісність України і говориш, що крим – це не є Україна. Крим – це Україна. І Україна – це не прохідний двір", - зауважила вона.