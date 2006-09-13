Сьогодні літак Ан-24 через неполадки повернувся до аеропорту Запоріжжя.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України, сьогодні в 08:20 за київським часом після зльоту з аеропорту Запоріжжя у Ан-24 сталася відмова літакового відповідача СОМ-64. Екіпаж ухвалив рішення про повернення в аеропорт.

За інформацією міністерства, літак виконував рейс за маршрутом Запоріжжя - Внуково (Росія). На борту перебувало 11 чоловік: шість членів екіпажа і п`ять пасажирів.

Експлуатант і власник повітряного судна - ВАТ "Мотор Січ".

Метеоумови на момент події були добрими, небезпечних вантажів на борту літака не було.

За даними міністерства, розслідування інциденту делеговане комісії ВАТ „Мотор Січ".

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня літак Ан-24 авіакомпанії "Луганські авіалінії", виконуючий рейс Чернівці – Київ, здійснив аварійну посадку в аеропорту “Бориспіль”, який був кінцевим пунктом призначення, через пошкоджену пневматику шасі. На борту перебував 41 пасажир і чотири члени екіпажа, потерпілих не було. Державіаслужба України створила комісію для розслідування причин події.