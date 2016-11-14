У Львівській області через нерозчищені дороги звільнять двох чиновників

Через погано очищенні від снігу дороги Львівська облдержадміністрація звільнить двох чиновників.

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Про це у понеділок, 14 листопада, заявила заступниця голови Львівської облдержадміністрації Ірина Гримак, повідомляє Zaxid.net.

«Звільнення чиновників через негоду вже відбулися. Учора, 13 листопада, прийняли рішення про звільнення керівника Городоцького районного управління дорожнього господарства. І сьогодні вже є вказівка про звільнення виконуючого обов'язки голови Бродівської районної адміністрації. Такі рішення прийняли через недостатню організацію роботи на дорогах по забезпеченню громадського транспорту і загалом через наслідки їх роботи», – сказала Гримак.

Водночас, на її думку, загалом роботу в області з подолання негоди можна оцінити на 7 балів з 10. За словами Гримак, перша техніка для очищення доріг від снігу виїхала 12 листопада о 18:00.

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«Спочатку працювало 60 одиниць техніки, на ранок 13 листопада її кількість збільшили до 135, а упродовж всієї доби працювало більше 300 автомобілів», – заявила чиновниця, зазначивши, що серед техніки були й машини приватних компаній, до яких звернулися по допомогу.

Через сніг у Львівській області досі залишаються знеструмленими 53 населених пунктів.

«Загалом від негоди повністю або частково було знеструмлено 249 населених пунктів. На сьогодні таких залишилося всього 53. Що ж до громадського транспорту, то сьогодні з 1401 транспортного засобу, який повинен їздити в області, ще не виїхало близько 50 автомобілів. Вранці було розпорядження керівництва обласної державної адміністрації, щоб до 11:00 всі транспортні засоби були на рейсах і виконували перевезення, а всі дороги до населених пунктів були розчищені», – додала Гримак.