Transparency: 38% українців протягом року давали хабар при взаємодії з органами влади (інфографіка)

Згідно з результатами опитування, які наводить організація, 29% українців готові відмовлятися платити хабар, 9% готові повідомляти про корупцію, 6% будуть голосувати за доброчесних кандидатів та партії, 7% готові вголос обговорювати проблему корупції, 2% готові вступити до антикорупційної організації, а 1% бойкотувати недоброчесний бізнес.

Проблема корупції досі лишається у трійці найактуальніших для України - це засвідчили 56% респондентів. На питання, чи знизився рівень корупції за останні чотири роки, 72% українців відповіли заперечно. Спроби уряду змінити цю ситуацію 86% опитаних оцінюють негативно. При цьому, 49% українців вважають, що заможні люди впливають на уряд у власних інтересах, і пропонують запровадити більш жорсткі правила, аби цьому запобігти, а 67% впевнені в необхідності заборонити компаніям фінансувати політичні партії та кандидатів.

Найкорумпованішими українці назвали: державних службовців (65%), парламент (64%), працівників податкової сфери (62%), суддів (61%), президента та прем’єр-міністра (60%), представників місцевих органів влади (55%), поліцію (54%), керівників бізнесу (46%), релігійних лідерів (32%).

І це не дивно, адже 38% наших співгромадян протягом останнього року давали хабар при взаємодії з органами влади. Найчастіше українці платили хабар при отриманні послуг у таких установах: початкові та середні навчальні заклади (38%), медичні установи (33%), при взаємодії з дорожньою поліцією (33%), у системі професійної освіти (31%), оформлюючи виплати по безробіттю (9%), оформлюючи соціальні пільги (6%).

При цьому, вважають за непотрібне повідомляти про корупцію 42% опитаних, адже 16% - переконані, що це нічого не змінить, а 14% бояться наслідків такого викриття. Можна назвати українців досить сміливими викривачами, адже майже кожен третій житель Європи та країн Центральної Азії не повідомляє про корупцію саме через страх помсти. Також варто відзначити прогрес порівняно з минулими роками: у 2013 році 74% українців не повідомляли про корупцію, бо 63% з них вважали, що це нічого не змінить, а 24% боялися наслідків.

Таке критичне ставлення українців до антикорупційної реформи, яке виявило цьогорічне дослідження, на думку виконавчого директора Transparency International Україна Ярослава Юрчишина, зумовлене зростанням уваги суспільства до корупції і також свідчить про необхідність посилити реформу.

"Завдяки утворенню антикорупційних інституцій та запровадженню нових інструментів запобігання корупції інформація про неї стала доступна широкому колу громадськості. Корупційні правопорушення тепер дедалі важче приховати. Саме тому складається враження, що корупції у суспільстві побільшало. При цьому повідомлень про засудження корумпованих високопосадовців до позбавлення волі обмаль. Зазвичай єдиним наслідком корупційного злочину для чиновника є громадський осуд та зіпсована репутація", - вважає Юрчишин.

"Саме тому необхідно якомога швидше утворити Антикорупційний суд, який буде розглядати справи проти корупціонерів. Адже через відсутність в Україні такого органу антикорупційна реформа не просувається далі, а корупціонери, незважаючи на всі докладені зусилля з боку держави та громадськості, залишаються не покараними", - прокоментував результати дослідження виконавчий директор Transparency International Україна.

Загальна кількість респондентів в Україні - 1507 осіб. Статистична похибка складає 2,6 відсоткових пункти.