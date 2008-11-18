Тривають державні випробування перших 10 танків "Оплот"

На Казенному підприємстві “Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.Морозова” проходять державні випробування перших 10 національних танків “Оплот”, які передбачається прийняти на озброєння Збройних сил України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, усі складові, агрегати та прилади танку “Оплот” є винаходом та продуктом вітчизняних танкобудівників. Серійний випуск бойових машин здійснюватиме Харківське державне підприємство “Завод ім. В.Малишева”.

Заводські випробування “Оплотів”, які планується поставити на озброєння у танкову бригаду 6-го армійського корпусу Сухопутних військ, мають бути завершені до 25 листопада.