Силовики знайшли колишнього ФСБшника Богданова, що перейшов на сторону України

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час спільного брифінгу з генеральним прокурором Юрієм Луценком.

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«Операція, яку ми провели, вона пов’язана з намірами організованої злочинної групи, керованої з-за кордону, нічого нового, мабуть, не скажу – з Росії, організувати викрадення і вбивство на сьогодні мирного громадянина України. Не залишилося непоміченим, і ви багато про це писали і говорили, викрадення або зникнення на сьогодні відомого блогера Іллі Богданова, колишнього працівника ФСБ РФ, який, оцінивши ситуацію, кинувши своє ФСБ, приїхав в Україну», - сказав Грицак.

За словами голови СБУ, Богданов пішов воювати на Донбас за Україну, а «такі речі росіяни не прощають».

«І це вже друга спроба викрадення і вбивства цієї людини. В лютому минулого року ми попередили таку спробу, був затриманий кілер, який у жовтні минулого року отримав 8,5 років тюрми і зараз відбуває покарання», - сказав він.

Як зауважив Грицак, цей кілер вербувався працівником ФСБ РФ в Бєлгороді, і «він давав визнавальні свідчення потім».

Як повідомляв УНІАН, до столичних правоохоронців звернулися друзі і знайомі Богданова та заявили, що востаннє спілкувалися з ним 12 листопада. З того часу на зв'язок він не виходив. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення Богданова за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.



