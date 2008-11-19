ДПА: ціна горілки - 14 грн - і ні копійкою менше!

Державна податкова адміністрація України в м. Києві попереджає виробників і споживачів лікеро-горілчаної продукції про те, що мінімальна ціна горілки в магазинах не може бути нижче за 14 грн., коньяку 3-річної витримки – 25 грн за 0,5 л. Коньяк "п`ять зірок" – мінімум 32 грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПАУ в м. Києві, такі ціни встановлено згідно з постановою Кабінету міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957 „Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види напоїв вітчизняного виробництва”.

Згідно з постановою, оптово-відпускні ціни за літр 100-процентного спирту встановлюються на рівні 58,33 грн., у роздріб – 70 грн.

Рівень мінімальних цін має розраховуватися з урахуванням собівартості продукції та сплати всіх податків.

"Сьогодні в ціні пляшки горілки місткістю 0,5 л лише податки (акциз і ПДВ) становлять 5,16 грн., а це більше половини загальних витрат на виробництво одиниці продукції. Наявність в роздрібній торгівлі горілки по 7-10 грн. за 0,5 л свідчить про її сумнівну якість, а також неповну сплату податків і зборів ", - говориться в повідомленні прес-служби.

ДПАУ в м. Києві звертає увагу на те, що за реалізацію лікеро-горілчаних виробів в оптово-роздрібній торгівлі нижче встановленої мінімальної ціни суб`єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність, передбачену ст. 17 Закону України від 19 грудня 1995 року №482/95-ВP «Про державну регуляцію виробництва і оборот спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» зі змінами і доповненнями, у вигляді штрафної санкції у розмірі 100% вартості одержаної партії товару, розрахованої, виходячи з мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, але не менше 1000 грн.