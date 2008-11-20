Світове виробництво цукру буде найнижчим за три роки

Світове виробництво цукру в сезоні 2008-2009 рр. буде найнижчими за останні три роки, прогнозує Міністерство сільського господарства США. Очікується, що виробництво цукру в світі в сезоні 2008-2009 рр. знизиться на 4,7% - з 166,6 млн. до 158,8 млн. т. Зокрема, в Бразилії виробництво цукру збільшиться на 1% і досягне 32,5 млн. т, а в Індії його виробництво впаде на 20% - до 23 млн. т, попереджають експерти американського Мінсільгоспу.

При цьому очікується, що через зростання попиту на етанол перехідні складські запаси цукру в світі до кінця сезону 2008-2009 рр. істотно знизяться. За попередніми оцінками, запаси цукру в світі можуть знизитися на 9,6% - з 42,7 млн. до 38,6 млн. т - найнижчий показник за три сезони.

Тим часом загальне споживання цукру в світі в сезоні 2008-2009 рр. істотно не зміниться. Очікується, що споживання цукру знизиться лише на 0,3% - з 163,3 млн. до 162,8 млн. т, що перевищить його пропозицію на 4 млн. т.

За даними Мінсільгоспу США, останній раз споживання цукру перевищувало його світове виробництво в сезоні 2005-2006 рр. Тоді статистичний дефіцит цукру на світовому ринку становив 2,6 млн. т.

Для порівняння, за оцінками Міжнародної організації з питань цукру, в сезоні 2008-2009 рр. споживання цукру в світі перевищить його виробництво на 3,6 млн. т і становитиме 165,9 млн. тонн.

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