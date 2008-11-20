Комітет ВР: комісійні при продажу валюти є незаконними

Комерційні банки, які вводять комісійний збір під час операцій продажу валюти, роблять це незаконно і необгрунтовано.

Про це йдеться в заяві Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.

Питання встановлення комісій було розглянуте сьогодні на засіданні Комітету.

Депутати вважають, що витрати банків на вказані операції не змінилися, а встановлена Національним банком України курсова маржа на операції з купівлі-продажу валюти повністю забезпечує їх прибутковість. “Отже, впровадження банками комісійних є нічим іншим, як здирство у важкий для людей час”, - сказано в заяві.

Комітет ВР вважає, що Національний банк України повинен негайно припинити незаконні дії комерційних банків. Інакше профільний Комітет парламенту ініціюватиме збільшення, відповідно до ситуації, обов`язкового збору до Пенсійного фонду з операцій продажу іноземної валюти.

Нагадаємо, Нацбанк України ввів обмеження, згідно з яким банки можуть продавати готівкову валюту за курсом не вищим від офіційного на 1,5%. Натомість банки запроваджують комісію на продаж валюти в середньому від 1 до 3% обсягу проданої клієнтові валюти.