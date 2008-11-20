Кабмін пропонує поліпшити процедуру конфіскації

Кабінет міністрів пропонує внести зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедур здійснення конфіскації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України з посиланням на міністра юстиції Миколу ОНІЩУКА, відповідний законопроект, розроблений Мін’юстом, було ухвалено сьогодні на засіданні уряду.

Законопроектом пропонується забезпечити виконання однієї із важливих рекомендацій, наданих Україні Групою держав проти корупції (GRECO), щодо прийняття нових правил конфіскації та арешту доходів, одержаних злочинним шляхом. Також пропонується удосконалити існуючі норми кримінального та кримінально-процесуального законодавства, які регламентують "спеціальну конфіскацію".

Зокрема, проектом передбачається доповнити Кримінальний кодекс новим розділом "Спеціальна конфіскація", у якому визначатимуться поняття спеціальної конфіскації, її предмет, а також випадки, коли вона застосовуватиметься.

Крім того, проектом пропонується визначити процесуальний механізм застосування спеціальної конфіскації, а також удосконалити порядок зберігання речових доказів, які можуть швидко зіпсуватися чи втратити свою вартість, або зберігання яких потребує значних коштів.

Міністр юстиції повідомив, що проект закону отримав позитивну оцінку експертів Ради Європи, Департаменту юстиції США, а також експертів прокуратури та поліції Франції за результатами круглого столу, проведеного Міністерством юстиції у вересні 2008 року.