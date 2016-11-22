Скандал на Харківщині: педагог інтернату "продавала" вихованця на органи за $10 тисяч - Аваков (фото)

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає прес-служба МВС.

52-річна зловмисниця викладала українську мову та літературу у спецінтернаті для важких підлітків у Харківській області.

За словами Авакова, педагог майже рік розробляла план продажу 13-річної дитини. Жінка ретельно підбирала покупця й торгувалася. За задумом, вона планувала привести вихованку у вказане місце і посадити в машину до покупця.

"Коли покупець поцікавився здоров'ям дитини, натякаючи, що йдеться про вилучення органів, то зловмисниця за додаткову тисячу гривень принесла фотографії дівчинки і медичну карту", - повідомив глава МВС.

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Він додав, що поліція отримали інформацію про наміри "педагога" ще 4 місяці тому. Одразу було відкрито кримінальне провадження, почався оперативний контроль та негласна охорона дитини.

"Вона влаштувала дівчинку з неблагополучної сім'ї в свій інтернат, підшукувала покупця, передавала документи. Поліція затримала жінку "на гарячому", коли вона вивела дитину за територію інтернату, привела до "покупця" і взяла гроші", - розповів міністр внутрішніх справ.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманій. Тривають слідчі дії за кримінальним провадженням за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України.