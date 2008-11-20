У Харкові діє «Жіноча школа НАТО»

На Харківщині відзначили журналістів, які долучилися до надання об’єктивної інформації про НАТО та про співпрацю України з Північноатлантичним альянсом. Під час спілкування із учасниками ініціативи «Жіноча школа НАТО» журналісти області визнали, що дискусія на цю тему на Сході України проходить важко.

Поінформованість українців про Північноатлантичний альянс залишається низькою, зокрема у східних областях. Підтримка ініціативи журналістів – такою була мета першого обласного конкурсу журналістських праць про НАТО. Переможницею в радіожурналістиці стала автор циклу на Харківському обласному державному радіо «Євроатлантична стратегія України: свідомий вибір» Віталіна Зіньківська. Вона говорить про труднощі у висвітленні діяльності Північноатлантичного альянсу з огляду на агресивність багатьох опонентів вступу України до НАТО: «Тому що вони будують свою пропаганду не на знанні і на фактах, а на переконаності, на своїй фанатичній вірі в те чи інше». «Жіноча школа НАТО» в Харкові багато в чому тримається на ініціативі жіночих громадських організацій. Але до участі в ній запрошуються всі. Чергове заняття школи відвідав директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Мішель Дюре, який відповів на запитання слухачок і слухачів.

Німецька хвиля