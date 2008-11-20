Нацбанк сьогодні на міжбанку валюту не продаватиме

Вчорашній обсяг інтервенцій Національного банку України шляхом проведення валютних аукціонів становив 658 млн. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови правління НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ.

«Сьогодні взагалі виходити не будемо», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 18 листопада, НБУ не вийшов із пропозицією валюти. В умовах переважання попиту над пропозицією це дозволило курсу на міжбанку злетіти до важливої психологічної позначки 6.0 грн. за долар і, за окремими операціями, переступити її.

19 листопада на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися різким зростанням котирувань – 6,1500/6,3000 грн.

Водночас, 19 листопада НБУ провів валютну інтервенцію на міжбанківському валютному ринку з продажу доларів США за гривні шляхом проведення валютного аукціону згідно із заявками комерційних банків.

При цьому курс іноземної валюти до гривні вказувався в заявці з точністю до двох знаків після коми в межах 5,8854 грн/дол. (офіційний курс на 19 листопада ц.р.) +/- 2%. Тобто заявки на покупку валюти мали бути в межах 5,77 - 6,0 гривень за 1 долар США.

Мінімальна сума заявки - 100 тис. дол., при цьому банки могли подавати декілька заявок, якщо в них вказано різні курси.