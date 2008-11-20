У Києві розпочалися аварійні відключення тепла

У Києві на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 через зниження тиску газу розпочалися аварійні відключення.

Як повідомляє прес-служба АЕК “Київенерго”, 19 листопада внаслідок примусового пониження тиску газу на ТЕЦ-6 “Київенерго” спрацював захист від зниження тиску газу перед горілками котла. Таким чином, блок №1 ТЕЦ-6 (потужність 250 МВт) було аварійно відключено від мережі. Внаслідок цього температура прямої мережевої води знизилася до 50° С.

На ТЕЦ-5 внаслідок примусового пониження тиску газу сьогодні відбулося аварійне розвантаження блоку потужністю 250 МВт до мінімально допустимого рівня генерації. З цих же причин аварійно відключені два водогрійні котли ТЕЦ-5, що призвело до зниження прямої мережевої води до 54° С.

За даними компанії, внаслідок примусового пониження тиску газу на київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 зниження температури вплинуло на опалення 9 тис. 197 споживачів. Недогрів відчули 4 тис. 995 житлових будинків, 184 лікувальні заклади, 276 дитсадків, 233 школи, 3509 відомчих закладів. Загалом, невиконання температурного графіку теплоносія вплинуло на якість послуг з гарячої води та централізованого опалення для 2 млн. жителів Києва.

Технічний директор АК «Київенерго» Юрій ГЛАДИШЕВ, коментуючи ситуацію, зауважив, що компанія неодноразово попереджала про вірогідність аварійного відключення блоків ТЕЦ, але питання постачання природного газу на енергооб’єкти компанії досі не вирішується.

“Ситуація щодо енергозабезпечення столиці залишається критичною. Про загрозливий стан з опаленням столиці АК «Київенерго» інформує офіційними листами усі органи влади, від яких залежить стабілізація ситуації. Попередження про можливі наслідки у разі зупинки теплоцентралей надіслано також МНС, всім контролюючим та правоохоронним органам», - повідомив він.

Як повідомлялося, відсутність лімітів на постачання газу для АК «Київенерго» призвели до зниження температури у тепломережах Києва. 18 листопада на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 тиск газу було знижено майже на 30%, що не дозволяє компанії підтримувати достатній температурний режим у тепломережах.

Примусове обмеження з боку газопостачальних компаній відбулося через борги «Київенерго» за спожитий газ. 12 листопада «Укртрансгаз» і «Київоблгаз» попередили компанію про можливе припинення постачання газу.

За прогнозами, в листопаді та грудні «Київенерго» має сплатити за газ ДК «Газ України» 725 млн. грн.

Компанія впродовж доби споживає близько 10 млн. кубометрів газу для забезпечення потреб міста в теплі та електроенергії. У грошових показниках цей обсяг становить більш як 11,5 млн. грн. щодоби.

Станом на 19 листопада «Київенерго» має борг за газ перед ДК «Газ України» у розмірі 155 млн. грн. Компенсація грошових коштів «Київенерго» з міського бюджету, згідно із законодавством, в 2008 році має становити 790,8 млн. грн. На даний час компанія одержала лише 386,8 млн. грн.

19 листопада АК «Київенерго» звернулася до КМДА з офіційним листом з приводу критичної ситуації з енергозабезпеченням столиці і просить прискорити виділення компенсаційних коштів.