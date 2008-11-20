Президент України Віктор ЮЩЕНКО критично оцінює ситуацію з валютним курсом на міжбанківському та готівковому ринках.

Про це глава держави сказав сьогодні під час наради з представниками провідних комерційних банків, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

В.ЮЩЕНКО також вказав на незбалансованість пропозиції та попиту на безготівковому ринку. «Ми ніколи не впораємося з попитом долара, якщо ми не впораємося з пропозицією гривні. У цій цифрі мене турбує одне: якщо ця ліквідність накачана Нацбанком, ми ніколи не впораємося і не виграємо ті змагання, які у нас є на валютному ринку», - сказав Президент.

Разом з тим глава держави відзначив тенденції до стабілізації банківської системи. «У цілому є тенденції, які можна віднести до позитивних», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він висловив задоволення тим, що попередні домовленості, і зокрема, щодо підтримки ліквідності банківської системи, виконуються, внаслідок чого існуючі фінансові проблеми стають менш гострими. Водночас Президент сказав, що незадоволений ще багатьма тенденціями, які проявляються на банківському ринку.

Глава держави запропонував банкірам під час сьогоднішньої наради обговорити п`ять тем: ситуація з ліквідністю банківської системи; ситуація на валютному ринку; активні операції банків; довіра громадян до банківської системи (насамперед динаміка депозитних операцій); ситуація з капіталом банків.

Окремо В.ЮЩЕНКО запропонував обговорити питання зовнішнього торгівельного балансу.