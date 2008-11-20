В МНС розповіли, як правильно виконати заклик Ющенка
13:30, 20 листопада 2008Суспільство
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"Головне, не залишайте без нагляду..."
Головне управління МНС України в м. Києві просить громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час проведення акції «Засвіти свічку», що відбудеться під час вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років 22 листопада 2008 року.
У переданому УНІАН зверненні, прес-служба ГУ МНС звертається до громадян з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки під час користування відкритим вогнем.
Перед запаленням свічку потрібно надійно закріпити на негорючій стійкій підставці або встановити в негорючу ємність. Не запалюйте свічки поряд з займистими матеріалами, дотримуйтесь безпечних відстаней. Головне, не залишайте без нагляду запалену свічку, відзначає МНС.
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