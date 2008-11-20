В МНС розповіли, як правильно виконати заклик Ющенка

Головне управління МНС України в м. Києві просить громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час проведення акції «Засвіти свічку», що відбудеться під час вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років 22 листопада 2008 року.

У переданому УНІАН зверненні, прес-служба ГУ МНС звертається до громадян з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки під час користування відкритим вогнем.

Перед запаленням свічку потрібно надійно закріпити на негорючій стійкій підставці або встановити в негорючу ємність. Не запалюйте свічки поряд з займистими матеріалами, дотримуйтесь безпечних відстаней. Головне, не залишайте без нагляду запалену свічку, відзначає МНС.