Нафтогаз вважає, що його борг удвічі менший, ніж думають у Газпромі

На сьогодні борг НАК “Нафтогаз України” перед РосУкрЕнерго становить близько 1,3 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив журналістам заступник голови правління НАК “Нафтогаз України” Володимир ТРИКОЛІЧ.

“Сьогодні борг з урахуванням усіх нюансів - 1 млрд. 260-270 млн. дол.”, - сказав він, підкресливши, що перед “Газпромом” НАК “Нафтогаз України” боргу не має.

Як повідомляв УНІАН, вчора в ЗМІ з`явилася інформація про те, що під час чергового раунду переговорів НАК "Нафтогаз України" і "Газпрому" російська монополія запропонувала Україні механізм погашення боргу за газ, що становить 2,4 мільярда доларів. "Газпром" готовий погасити борг за рахунок коштів, які до березня 2010 року "Нафтогаз" мав одержувати за транзит російського газу.

Довідка УНІАН. До 2008 року компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) була створена в 2004 році для постачань середньоазіатського газу в Україну і була ексклюзивним постачальником газу в Україну, реалізовуючи його українським споживачам через ЗАТ « УкрГаз-Енерго ». 50% RosUkrEnergo належить російському газовому монополісту ВАТ «Газпром», 45% – українському бізнесмену Дмитру ФІРТАШУ, 5% - Івану ФУРСІНУ.

У лютому 2008 року під час газових переговорів Росія і Україна домовилися про скасування посередників, які займаються постачаннями газу з Росії в Україну. Проте пізніше було вирішено залишити в ланцюжку RosUkrEnergo до кінця 2008 року.