У Криму на вихідні оголосили штормове попередження

У Криму на вихідні дні - 22-23 листопада - оголошено штормове попередження через очікуване погіршення погодних умов.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму.

“У вихідні дні в Криму очікується зниження температури, дощі і сильний вітер”, - наголошується в повідомленні.

Рятувальники рекомендують жителям Кримського півострова утриматися від походів у гори і виходів у море без особливої потреби.

“Керівникам відомств і підприємств слід вжити необхідних заходів для забезпечення безаварійного функціонування при погіршенні погодних умов”, - йдеться у повідомленні.

За даними Кримського Центру з гідрометеорології Державної гідрометеорологічної служби МНС, у суботу і неділю на всій території Криму очікується посилення південного вітру з переходом на північно-західний до 15-20 метрів на секунду. Пориви вітру досягатимуть 30 м/с.

Також прогнозуються сильні дощі, налипання мокрого снігу. Температура повітря вночі становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень від 1 до 6 градусів тепла.