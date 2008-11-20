Коли потеплішає в квартирах - Черновецький киває на Ющенка

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не виключає, що процес погашення боргів столиці за спожитий газ для забезпечення тепла в будинках киян затягнеться.

Зокрема, як передає кореспондент УНІАН, на запитання, коли у городян знову стане тепло в квартирах, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів: «У зв`язку з виходом указу (указ Президента про скасування розпоряджень КМДА про підняття тарифів за комунальні послуги для юридичних осіб у 3-10 разів – УНІАН) я боюся, що цей процес затягнеться».

Мер Києва сказав, що на сьогодні це велика проблема, утім запевнив, що вона буде вирішена, але не уточнив, коли. «Я думаю, що ми вийдемо з положення. Закон забороняє сьогодні відключати Київ від газу. До того ж Київ – платоспроможне місто», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, учора «Київенерго» знизило тиск газу на 30%, внаслідок чого недолік у теплопостачанні відчули близько 2 млн. киян. Сьогодні, за інформацією «Київенерго», на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 відбулися аварійні відключення устаткування.