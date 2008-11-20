Тепер у Черновецького вирішили, що з теплом у населення «нормально»

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО заявляє, що теплопостачання житлових будинків у столиці відповідає нормам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи заяви АЕК «Київенерго» про зниження тиску газу на ТЕЦ у зв’язку з боргами компанії через те, що з міського бюджету їй не виділено коштів на компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію.

«Ми нормально забезпечуємо теплом все населення, і вода зараз іде в режимі. В режимі, який відповідає температурі на вулиці», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, навіть на телефон «гарячої лінії» (КМДА) цими днями не надходить від киян скарг, пов’язаних зі зменшенням температури теплоносія.

Коментуючи заяви «Київенерго» про аварійні відключення, А.ГОЛУБЧЕНКО сказав: «У нас на ТЕЦ-6 працює три блоки. Зупинили один. Буде працювати два – це достатньо, щоб нагріти воду. Після того як відремонтуємо третій блок, де аварії, буде працювати й він. Немає в нас проблем ані з гарячою водою, ані з теплом».

При цьому заступник мера нагадав про закон, в якому, за його словами, передбачено, що в період опалювального сезону забороняється припиняти постачання газу на об’єкти, які забезпечують теплом населення.

«Я вам обіцяю одне: як тільки знизиться температура (повітря), ми збільшимо подачу тепла обов’язково. Є графік температурний, який ми затвердили. Поки що він не порушувався», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО. Він зазначив, що не варто пов’язувати зниження температури обігріву домівок з тим, що з міського бюджету не виділені кошти.

«Наших боргів за тепловий газ приблизно, мабуть, із 150 млн. 75-78 млн. Я думаю, що ми проплатимо в найближчий час цю різницю», - зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він додав, що для цього не потрібно рішень Київради, оскільки вони вже прийняті, а треба, щоб КМДА видала розпорядження і здійснила ці проплати «Київенерго».

«Є певні проблеми з наповненням бюджету. Тому ми зараз, перш за все, виплачуємо «захищені» статті», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО, визнавши таким чином, що мерія ще не перерахувала «Київенерго» кошти на компенсацію різниці в тарифах.

«Є різниця в тарифі, яку ми повинні погашати. Ми будемо її погашати», - запевнив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він ще раз наголосив на тому, що на сьогодні «Київенерго» знизило тиск лише через те, що на вулиці ще не дуже холодно.

Як повідомляв УНІАН, відсутність лімітів на постачання газу для АЕК «Київенерго» призвели до зниження температури в тепломережах Києва. 18 листопада на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 тиск газу було знижено майже на 30%, що не дозволяє компанії підтримувати достатній температурний режим у тепломережах.

Примусове обмеження з боку газопостачальних компаній відбулося через борги «Київенерго» за спожитий газ. 12 листопада «Укртрансгаз» і «Київоблгаз» попередили компанію про можливе припинення постачання газу.

19 листопада «Київенерго» звернулася до КМДА з офіційним листом з приводу критичної ситуації з енергозабезпеченням столиці й попросила прискорити виділення компенсаційних коштів