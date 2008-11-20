Українці почнуть економити на харчах після нового року?

Українці ще не оптимізували свої витрати на період кризи, тому скорочення витрат на продукти харчування слід чекати вже після нового року. Таку думку висловила в розмові з кореспондентом УНІАН начальник аналітичного відділу консалтингового агентства ААА Марія КОЛЕСНИК.

За її словами, українська харчова промисловість ще не повною мірою відчула на собі вплив фінансово-економічної кризи - попит на продукти харчування поки що знизився небагато.

На думку М.КОЛЕСНИК, українці ще не повністю розуміють, наскільки може затягтися криза і не оптимізували свої витрати в бік зниження. На думку експерта, ситуація зміниться після нового року. Населення навряд чи побачить перспективи зростання доходів на тлі падіння економіки, і, як наслідок, почне знижувати свої витрати, зокрема на продовольчі товари.

На думку експерта, значного зниження попиту і виробництва продуктів харчування слід чекати вже в січні-лютому наступного року.

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