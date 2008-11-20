Києву загрожує аварійне відключення тепла

В компанії “Київенерго” констатують, що ситуація із опаленням в столиці залишається критичною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АЕК "Київенерго", протягом останньої доби тільки до інформаційної довідки 051 з приводу недогріву центрального опалення звернулося майже 1000 споживачів. За словами мешканців, температура в деяких квартирах знижується до 15° С. Найбільшу кількість звернень від мешканців Дніпровського, Дарницького, Деснянського, Оболонського, Солом’янського та Голосіївського районів.

Як раніше повідомляла АЕК «Київенерго», внаслідок примусового пониження тиску газу на ТЕЦ-6 «Київенерго» спрацював захист від зниження тиску газу перед горілками котла. Таким чином, блок №1 ТЕЦ-6 (потужність 250 МВт) було аварійно відключено від мережі, внаслідок цього температура прямої мережевої води сьогодні не перевищує 57° С. Другий блок ТЕЦ-6 працює стабільно. На ТЕЦ-5 внаслідок примусового пониження тиску газу аварійне розвантаження блоку потужністю 250 МВт знизило рівень генерації до мінімально допустимого. З цих же причин аварійно відключені два водогрійні котли ТЕЦ-5, що призвело до зниження прямої мережевої води до 52° С.

АЕК «Київенерго» неодноразово попереджала про вірогідність аварійного відключення блоків київських ТЕЦ, але питання постачання природного газу на енергооб’єкти компанії досі не вирішено. Ситуація щодо енергозабезпечення столиці наразі залишається критичною. Попередження про можливі наслідки у разі зупинки теплоцентралей компанія «Київенерго» надіслала всім органам влади, від яких залежить стабілізація ситуації, а також до Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, контролюючих та правоохоронних структур.

Нагадаємо, внаслідок примусового пониження тиску газу на київських ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 зниження температури вплинуло на опалення понад 9 тис. споживачів. Недогрів відчули майже 5 тис. житлових будинків, 184 лікувальні заклади, 276 дитсадків, 233 школи, 3,5 тис. відомчих закладів. Загалом невиконання температурного графіку теплоносія вплинуло на якість послуг з гарячої води та централізованого опалення для 2 млн. мешканців Києва.

Як повідомляв УНІАН, примусове обмеження з боку газопостачальних компаній відбулося через борги «Київенерго» за спожитий газ. 12 листопада «Укртрансгаз» і «Київоблгаз» попередили компанію про можливе припинення постачання газу.

19 листопада «Київенерго» звернулася до КМДА з офіційним листом з приводу критичної ситуації з енергозабезпеченням столиці й попросила прискорити виділення компенсаційних коштів

Сьогодні, 20 листопада, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО заявив, що теплопостачання житлових будинків у столиці відповідає нормам. За його словами, «Київенерго» знизило тиск газу лише через те, що на вулиці ще не дуже холодно. А.ГОЛУБЧЕНКО запевнив, що столична влада обов’язково виділить компанії кошти на компенсацію різниці в тарифах.