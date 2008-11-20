Міллер обіцяв Україні більше 400 доларів за газ з 1 січня

Ціна газу для України з 1 січня 2009 року може перевищити 400 доларів за тисячу кубометрів при переході на ринкові відносини.

Про це заявив журналістам глава ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР після зустрічі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, передає РІА «Новости».

"При переході на ринкові відносини в галузі постачань газу на Україну ціна з 1 січня 2009 року може становити понад 400 доларів", - сказав О.Міллер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на зустрічі Президент РФ Д.Медведєв доручив "Газпрому" стягнути з України її борг за постачання газу з РФ, який становить 2,4 мільярда доларів.