Міллер обіцяв Україні більше 400 доларів за газ з 1 січня
19:06, 20 листопада 2008Суспільство
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Голова Газпрому розмовляв з Медведєвим
|Олексій Міллер
Про це заявив журналістам глава ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР після зустрічі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, передає РІА «Новости».
"При переході на ринкові відносини в галузі постачань газу на Україну ціна з 1 січня 2009 року може становити понад 400 доларів", - сказав О.Міллер.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на зустрічі Президент РФ Д.Медведєв доручив "Газпрому" стягнути з України її борг за постачання газу з РФ, який становить 2,4 мільярда доларів.
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