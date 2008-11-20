Ціна на нафту впала нижче 50 доларів

Ціна на нафту північноморської марки Brent впала в Лондоні нижче 50 доларів за барель, виявившись на мінімумі з травня 2005 року, повідомляє AFP. Причиною зниження цін стало занепокоєння інвесторів щодо попиту на нафту.

Барель Brent подешевшав на 3,18 долара до 48,54 долара. Одночасно нафта американської марки WTI знизилася на 1,86 долара до 51,76 долара за барель, а пізніше також пробила 50-доларову позначку.

Раніше 20 листопада Deutsche Bank оприлюднив прогноз, згідно з яким ціни на нафту впадуть до квітня 2009 року до 40 доларів за барель. Аналітики банку обгрунтовують таке зниження тим, що Організація країн - експортерів нафти (ОПЕК) не захочуть скорочувати своє виробництво в достатньому обсязі, оскільки вони й так недоотримують значні кошти. На думку аналітиків, для підтримки балансу попиту і пропозиції треба знизити видобуток на 2,5 мільйона барелів на день.

Нагадаємо, ОПЕК на своєму останньому засіданні 24 жовтня ухвалила скоротити обсяги видобутку на 1,5 мільйона барелів на день. У ЗМІ висловлювалася думка, що цього скорочення може бути недостатньо. Крім того, Саудівська Аравія, найбільший нафтоекспортер у світі, може перевищувати свої квоти.

Ціна на нафту досягла рекорду в липні 2008 року. 11 липня барель WTI подорожчав до 147,27 долара. Відтоді ціна впала в 2,5 рази через продажу активів хедж-фондами, які вклалися в нафту, та зниження попиту, викликаного глобальною економічною кризою.

Лента.ру