Черновецький заборонив руху транспорту на Андріївському узвозі

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження щодо впорядкування руху транспортних засобів на Андріївському узвозі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, згідно з розпорядженням, з 25 грудня 2008 року забороняється наскрізний рух транспортних засобів на Андріївському узвозі. Також буде обмежено в’їзд автомобілів на ділянці від вулиці Боричів Тік до Андріївського узвозу, 38, крім транспортних засобів мешканців, підприємств та організацій, що розташовані на згаданій вулиці, і транспортних засобів спеціального призначення.

Міська адміністрація звернеться до інституту «Київдормістпроект» АТ «Київпроект» як до основного розробника схем організації дорожнього руху в місті з проханням розробити до 10 грудня проектно-кошторисну документацію щодо впорядкування руху автомобілів на Андріївському узвозі.

Замовником виконання робіт з упорядкування руху транспортних засобів визначено комунальне підприємство «Київтранспарксервіс», яка згідно з чинним законодавством визначить організацію, що виконає роботи з упорядкування руху автомобілів на Андріївському узвозі.

Розпорядження КМДА № 2003 від 05.11.2002 р. «Про упорядкування автомобільного руху на Андріївському узвозі» втратило чинність.