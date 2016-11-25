У Рівному засудили 20-річного агітатора "поліської народної республіки"

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Рівненщини, до кримінальної відповідальності притягнуто 20-річного жителя міста Рівне, який вчинив замах на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ознаки кримінального правопорушення, що передбачене ч. 2 ст. 15 ч.2 ст.110 КК України).

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На стадії досудового розслідування він уклав з прокурором угоду про визнання винуватості в тому, що намагався розповсюдити серед жителів північних районів Рівненської області листівки із закликами до ліквідації Української державності та утворення на території України незалежного державного утворення так званої «поліської народної республіки», організації масових заворушень, а також розмістити триколор терористичної організації «донецька республіка» в одному із міст області.

Цей злочин не було доведено до кінця, оскільки у вересні 2016 року агітатора затримали оперативники контррозвідки органу безпеки, які вилучили листівки із сепаратистськими закликами та прапор.

Рівненський міський суд визнав рівнянина винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.

Водночас, враховуючи, що підсудний щиро розкаявся у вчиненому злочині та до кримінальної відповідальності притягується вперше, до нього судом застосовано ст. 75 КК України та звільнено від відбування покарання з іспитовим терміном 2 роки.