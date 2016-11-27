Бойовики "ДНР" вимагають припинення роботи чеської гуманітарної організації на Донбасі

Бойовики у «ДНР» вимагають припинення роботи чеської гуманітарної організації «Людина в біді» на Донбасі, передає «Радіо Свобода».

Зазначається, що з такою вимогою бойовики прийшли в офіс організації 26 листопада. В той же час керівник організації Шімон Панек, представники бойовиків не повідомили причини, чому чеським гуманітарним працівникам відмовлено в акредитації.

«Нас засмучує, що керівництво в Донецьку без будь-яких роз’яснень відмовило нам у доступі до людей, які насправді нашої допомоги потребують, і таким чином порушило міжнародне гуманітарне право», – заявив Шимон Панек.

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Зазначається також, що низка чеських ЗМІ повідомляє, що відповідно до вимоги сепаратистів «усі гуманітарні працівники «Людини у скруті» повинні впродовж 24 годин покинути терени офіційно не визнаної Донецької народної республіки».