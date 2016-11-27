Повністю реконструйовану Поштову площу відкриють у травні 2017 року - Кличко

Повністю реконструйована Поштова площа буде відкрита у травні 2017 року. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба КМДА.

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Столичний голова зауважив, що наразі продовжуються роботи інвестора з будівництва торговельної зони та тривають консультації фахівців щодо музеєфікації унікальних знахідок.

«Ті артефакти, які виявили археологи на Поштовій площі, повинні бути музеєфіковані», – наголосив він.

За словами Віталія Кличка, наразі розглядають варіанти щодо облаштування музейної частини комплексу.

«Ми звернулися до закордонних фахівців надати пропозиції, яким чином ми можемо зберегти ці унікальні знахідки», – сказав мер Києва.

Також, зауважив мер, тривають консультації із облаштування Річкового вокзалу. Кличко нагадав, що декілька років тому Річковий вокзал перейшов у приватну власність. Водночас, додав столичний голова, будівля вокзалу є пам’яткою архітектури.

«Я спілкувався з власниками і вони запевнили, що приведуть до ладу Річковий вокзал. Бо повністю готову Поштову площу ми відкриємо у травні наступного року і приміщення повинне також привабливо виглядати», – сказав він.

Віталій Кличко наголосив, що Річковий вокзал обов’язково має використовуватися і за профільним призначенням.

«Ми в травні наступного року вже врешті-решт запустимо і річковий трамвай, який курсуватиме від Річкового вокзалу до Міжнародного виставкового центру», – сказав він.

Також Кличко підкреслив, що київська влада розвиває столичну інфраструктуру, щоб зручно було діставатися, в тому числі річкою, з правого берега міста до місця проведення «Євробачення-2017».