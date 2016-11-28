Кабмін у середу розгляне концепцію реформи охорони здоров'я

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у своэму традиційному зверненні у Facebook.

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«Ми плануємо затвердити концепцію системи охорони здоров'я. Це початок реформи охорони здоров'я», - сказав Гройсман.

Раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, що пріоритетними завданнями діяльності МОЗ є створення однакових умов доступу до медичних послуг та забезпечення високоякісної медичної допомоги.

"Мета реформи – створити систему універсального доступу, тобто гарантований державою пакет медичної допомоги, доступний для кожного громадянина, незалежно від місця проживання, місця роботи і соціального статусу", - сказала Супрун, підкресливши, що для цього необхідно спершу реформувати первинну ланку медичної допомоги, а згодом - вторинну ланку.

"Окрім того, необхідно підняти рівень кваліфікації фахівців та перейти до національної системи медичного страхування. У рамках реформи мусить відбутися зміна системи фінансування сфери охорони здоров’я на таку, де гроші йтимуть за пацієнтом. Таким чином, пацієнт зможе обрати лікаря, укласти з ним договір та отримати послуги, незалежно від місця прописки", - зазначила Супрун.

Вона наголосила, що у умовах децентралізації, відповідальність та повноваження, зокрема щодо прийняття фінансових рішень, переходять на регіональний рівень, на місцевому рівні громадськість відповідальна та може впливати на прийняття рішень щодо розподілу публічних фінансів через тиск на обраних ними депутатів.